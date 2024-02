Così il giornalismo indipendente sta indagando sulla morte di Alexei Navalny

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Traduciamo la conversazione tra una giornalista del mediaMeduza, Lilia Yapparova, con Christo Grozev, direttore del sito di inchiesta Bellingcat che nel 2021 aveva individuato gli agenti dell’Fsb incaricati di avvelenare e uccidere. All’inizio del 2021, quandosi stava preparando a tornare in Russia appena cinque mesi dopo essere stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok, Christo Grozev chiese alla moglie di, Yulia, se si fosse resa conto che il marito sarebbe stato arrestato quando il suo aereo fosse atterrato a Mosca. “In risposta, lei ha sorriso e ha detto: ‘Christo, sei un ingenuo. Non si limiteranno ad arrestarlo. Lo terranno in camere di tortura per anni. E potrebbero anche ucciderlo’”, ha raccontato Grozev ...