Cos’è la Malattia del cervo zombie | la nuova emergenza e i rischi per l’uomo

Cos'è la malattia del cervo zombie e perché preoccupa

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È scoppiato il panico intorno alladel. Siamo appena rientrati dall’Covid, ma tra febbre Dengue, l’ipoteticaX di cui parla l’Oms e, ora, anche il, non possiamo abbassare la guardia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla patologia neurologica che sta attaccando centinaia di cervi negli USA e in Canada.Leggi anche: Aeroporto di Roma Fiumicino in allerta per ilo Dengueladel? Negli Stati Uniti sono ormai centinaia i casi dida deperimento cronico, meglio nota comedel. Si tratta di una ...