Cos’è il White Striping | riscontrato sul pollo Lidl

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilè un fenomeno di atrofizzazione muscolare, rilevato su animali, in special modo polli appartenenti a razze a crescita rapida, cresciuti in allevamenti intensivi, dove si riforniscono molti supermercati e discount come. Si tratta di un segno di sofferenza cronica degli animali, che porta alla formazione di strisce sottilissime di grasso e struttura fibrosa nella carne, di colore più chiaro, in corrispondenza del tessuto necrotizzato. Ilsarebbe legato alla crescita sproporzionata del petto rispetto al resto del corpo. A causa della velocità nello sviluppo dei vari esemplari, le fibre muscolari non ricevono sangue a sufficienza, si infiammano e muoiono. La questione è stata sollevata dall’associazione animalista Essere Animali che nei giorni scorsi ha pubblicato un ...