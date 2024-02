Cosa succede al nostro corpo quando quando non assumiamo abbastanza vitamina D

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LaD è uno dei nutrienti essenziali più utili, ma spesso trascurati, da introdurre nel. Esistono, ad esempio, più di «200 funzioni conosciute dellaD nell'organismo», afferma il medico osteopata Ryan Greene. Certo, è ottima per rafforzare le ossa, ma è necessaria anche per molte altre ragioni. Perciò bisogna evitare di avere una carenza diD.Neil Paulvin, dottoressa in medicina rigenerativa e della longevità con sede a New York, fa eco a questo sentimento, affermando che «laD è estremamente connessa al benessere dele lo aiuta in molti modi diversi». Approfondiamo di seguito l'argomento spiegando cos'è laD, quali sono i sintomi della carenza di ...