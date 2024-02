Cosa fare in caso di terremoto | guida per la sicurezza personale e familiare

Mutuo cointestato: cosa fare in caso di separazione e divorzio?

Nathaly Caldonazzo: «Quando ho conosciuto Troisi ero fidanzata, mi ha cercata come un matto. Sentivo il rumore metallico nel suo cuore»: Non se l’è mai più ricordata questa cosa, solo che in me è scattato qualcosa nella testa ... eravamo convinti che finalmente ero riuscita a rimanere incinta e andavamo a fare le analisi, ma ero ... leggo

Papa Francesco a Venezia, le tappe della visita storica. Durerà solo 5 ore compresa la messa in piazza San Marco: VENEZIA - Domenica 28 aprile papa Francesco sarà a Venezia di buon'ora e ripartirà all'ora di pranzo. Prendono corpo i primi dettagli organizzativi della storica visita ... ilgazzettino

Delmastro cambia versione sullo sparo a Capodanno: cosa faceva durante la festa: Arriva una nuova versione da parte di Andrea Delmastro. Si cerca di fare chiarezza sulla festa di Capodanno a Rosazza alla quale ha preso parte Andrea Delmastro e durante la quale è partito uno sparo ... newsmondo