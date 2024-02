Corteo di protesta dei lavoratori del Castello delle Cerimonie

Sono almeno 500 le persone che questa mattina intorno alle 10 sono partite in corteo dal Castello delle Cerimonie di Sant'Antonio Abate. Sono lavoratori, familiari dei dipendenti o operatori dell'indotto che protestano per la c hiusura della Sonrisa , confiscata alla famiglia

