Corsa inarrestabile dei prezzi del cibo | scatta l' allarme rosso inflazione

Prosegue inarrestabile la corsa dei prezzi, che salgono dello 0,3% su dicembre. Allarmante, soprattutto, il balzo degli alimentari che rincarano in un solo mese dello 0,8% nonostante alcuni prezzi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non arrivano buone notizie dall'ultimo bollettino Istat. A gennaio l'evidenzia un lieve rimbalzo, salendo allo 0,8% dallo 0,6% di dicembre 2023. La moderata accelerazione del ritmo di crescita deiriflette l'andamento deidei beni energetici regolamentati, la cui flessione su base tendenziale risulta, a gennaio, attenuata a causa dell'effetto statistico dovuto allo sfavorevole confronto con gennaio 2023. Un contributo alla risalita dell'si deve inoltre al permanere di tensioni suidei beni alimentari non lavorati, mentre il cosiddetto ‘carrello della spesa' continua a decelerare (+5,1%). Infine, l'di fondo si attesta a gennaio al +2,7% (da +3,1% del mese precedente). Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale ...

