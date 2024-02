Convocati Lazio: quattro assenze per Sarri, la decisione su Zaccagni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A poche ore dalla sfida contro il Torino, gara valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A, il tecnico della, Maurizio...

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro la Lazio Thiago Motta , allenatore ... (calcionews24)

Sono 24 i calciatori convocati da Thiago Motta , allenatore del Bologna , per la gara di domani alle 12,30,dello stadio Olimpico contro la Lazio .... (calciomercato)

Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Torino Maurizio Sarri , allenatore ... (calcionews24)

Lazio, Sarri a colloquio con la squadra prima del Torino: «Convogliamo la rabbia di quella sconfitta ingiusta…»: Lazio, Sarri a colloquio con la squadra prima del Torino: «Convogliamo la rabbia di quella sconfitta ingiusta…». Le parole del Comandante Sarri ha spronato la Lazio a Formello. Il Comandante punta ... lazionews24

Convocati Lazio per il Torino: la decisione di Sarri su Zaccagni e Vecino: Convocati Lazio per il Torino: la decisione di Sarri su Zaccagni e Vecino in vista della partita di stasera Di... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione d’Italia ... lazionews24

Torino-Lazio, la lista dei 23 convocati biancocelesti: L'imperativo in casa Lazio è ben chiaro e servirà tornare ai 3 punti già ... In attesa del match di questa sera sono stati resi noti i 23 biancocelesti convocati per la sfida di questa sera contro il ... cittaceleste