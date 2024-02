Contributo iPhone 15 per superare Samsung in Europa sulle vendite

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’è sicuramente lo zampino dell’15 nel trend di mercato che è stato registrato proprio in questi giorni anche in. Per anni, soprattutto nel nostro continente, il leader indiscusso del mercato in ambito mobile è stato registrato in Corea, visto che per molto tempoha dominato la scena. Come stanno le cose in questo momento storico? Complici alcune offerte allettanti, in linea con quella che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa sul nostro sito, possiamo dire che Apple stia consolidando una nuova posizione di dominanza all’interno di questo settore. Riscontri sugli15 perin: nuova analisida oggi Come possiamo tradurre in numeri questa inversione ...