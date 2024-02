Constellation, un inquietante mix di thriller e fantascienza che funziona alla grande

Constellation, l'inquietante serie tv che fonde Gravity e Silo con tocchi horror: La sua permanenza sulla Iss - Stazione Spaziale Internazionale (dove si trova un dispositivo sperimentale della Nasa progettato dal premio Nobel Henry, ovvero Jonathan Banks di Breaking Bad), è per ... wired

“22.11.63”, sorprendente, commovente e inquietante. Da vedere su Prime Video: E l’incontro con la bibliotecaria Sadie cambierà la sua vita. Sorprendente, commovente e inquietante, “22.11.63” è un viaggio oscuro nei turbamenti di un uomo che si rispecchiano in quelli di ... sorrisi

Constellation, un inquietante mix di thriller e fantascienza che funziona alla grande: Constellation è una serie che, per rimanere nei confini di Apple TV+, mischia la fantascienza di For All Mankind con i toni e le vicende thriller di Servant e The Changeling, dando forma a un mix ... today