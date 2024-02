Consorsio ASI, eletto il nuovo vice-presidente

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito alla ricostituzione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI, in data odierna è statoall’unanimitàil dott. Antonio Pietrovito. Pietrovito, libero professionista, consulente aziendale di Sant’Agata de’ Goti (BN) fu nominato tra i quattro rappresentanti della Provincia di Benevento in seno al Consiglio Direttivo dell’Area di Sviluppo Industriale. A margine dell’incontro le dichiarazioni delDomenico Vessichelli: “Pietrovito rappresenta un valore aggiunto per il management consortile, atteso la sua decennale e qualificata esperienza di amministratore, oltre che di specialista in dinamiche societarie in virtù della propria professione. Pervengano al neogli auguri di buon ...