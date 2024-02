Confindustria, nuova lettera ad associati: dibattito resti interno - Ildenaro.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (askanews) – Nuovo appello al silenzio per i candidati alla presidenza die per gli imprenditori. “Richiamo l’esigenza, già evidenziata sabato scorso dalladella Commissione di designazione, di evitare rifrazioni mediatiche e di mantenere ilall’del perimetrovo, in puntuale aderenza a quanto previsto dalla normativa confederale”. L’invito, questa volta, arriva dalla direzione del sistemavo di. Secondo quanto apprende Askanews, all’indomani del Consiglio generale di ieri che ha registrato qualche tensione nel, è stata inviata unaagliin vista dei ...