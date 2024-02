Concorso docenti | come si svolge la prova scritta Consegna cellulari | no carta | punteggio subito su monitor ISTRUZIONI Ministero per i candidati

Concorso docenti infanzia e primaria 2024, prova scritta: le CONVOCAZIONI [AGGIORNATO con Liguria, Sicilia, Molise, Marche, Puglia, Abruzzo, Toscana]

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tutto pronto per ladelscuola dell'infanzia e primaria. Le prove siranno l'11 e 12 marzo, dipende dalle convocazioni degli USR. Ilha pubblicato leper isullo svolgimento dellasia per infanzia e primaria che secondaria. Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali. L'articolo .

