Con la Legge 104 si possono comprare anche tapis roulant e cyclette? La risposta è sbalorditiva

Rilevazione Permessi legge 104, con la nuova applicazione L104 2.0 autonomia operativa. FAQ PerlaPA

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La104 attribuisce diverse agevolazioni fiscali ai soggetti affetti da disabilità. Per quali beniessere utilizzate? Gli invalidi civili che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità grave ai sensi dellan. 104/1992, art. 3, comma 3,accedere a una serie di agevolazioni economiche e fiscali per acquistare beni e servizi utili al miglioramento della propria condizione di salute. Con la104 sibeni a prezzi scontati – informazioneoggi.itTra i beni acquistabili con le detrazioni rientrano? Il dubbio riguarda molti invalidi a cui, per migliorare la propria abilità motoria, è stato consigliato dai medici l’utilizzo di ...