Compie due rapine col coltello in pugno | è caccia al ladro alla periferia di Latina

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 La città diè stata recentemente teatro di due, avvenute in successione e caratterizzate da modalità operative simili, che hanno messo in allerta le forze dell’ordine locali. Gli episodi, consumatisi tra martedì e mercoledì nelladella città, hanno visto come bersaglio un albergo nella località di Ferriere e un negozio di prodotti per la casa a Borgo Montello. Modalità Operative In entrambe le occasioni, l’aggressore, con il volto coperto, ha fatto irruzione nei locali brandendo un’arma da taglio. Nella prima rapina, avvenuta all’albergo, l’uomo è riuscito a portare via il denaro contenuto nel registratore di cassa. Un modus operandi replicato il giorno successivo nel negozio di Borgo Montello, dove l’autore ha nuovamente esibito unper farsi ...

