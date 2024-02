Como vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani sono chiamati al riscatto dopo qualche passo falso di troppo contro la capolista.vssi giocherà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Senigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La netta sconfitta subita a Palermo ha fatto scivolare i lariani al quinto posto, anche se la promozione diretta dista appena un punto. La squadra di Roberts ha ottenuto comunque dieci punti in cinque partite, a dimostrazione della forza dell’organico I gialloblù hanno aumentato il loro vantaggio di otto punti sulle dirette inseguitrici. La squadra di Pecchia è reduce da tre vittorie consecutive e punta ad alzare la media in questo senso, visto che la promozione non è in discussione LE ...