Commissione Pe dà via libera a Selvaggi a Corte Conti Ue

Voto per gli studenti fuori sede - arriva il via libera in Commissione. Ma i lavoratori non potranno votare alle Europee - Gli studenti fuori sede potranno esprimere il loro Voto alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024. L’emendamento di FdI al dl Elezioni ha avuto il via libera ... (ilfattoquotidiano)