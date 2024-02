Commander | il cane di Biden ha morso uomini del Secret Service in 24 occasioni | portato via ad ottobre dalla Casa Bianca

La storia di Commander, il cane di Biden che ha morso uomini dei servizi segreti in 24 occasioni

La storia di Commander - il cane di Biden che ha morso uomini dei servizi segreti in 24 occasioni - Washington, 22 febbraio 2024 – Così addestrato a difendere il presidente Usa Joe Biden da aver morso gli uomini del Secret Service in almeno 24 occasioni alla Casa ... (quotidiano)

Joe Biden, il suo cane Commander ha morso uomini del Secret Service in almeno 24 occasioni: tanto che il Secret Service a un certo punto è stato costretto a cambiare tattica in presenza di Commander. "L'ordine è lasciare più spazio al cane", si legge in uno dei documenti interni. Un ... tgcom24.mediaset

La storia di Commander, il cane di Biden che ha morso uomini dei servizi segreti in 24 occasioni: Lo dicono documenti consultati dalla Cnn. Il numero sarebbe parziale, non includerebbe gli incidenti segnalati dall’amministrazione. Il pastore tedesco è stato allontanato dalla Casa Bianca a ottobre ... quotidiano

Il cane di Biden ha morso uomini del Secret Service in 24 occasioni: allontanato: tanto che il Secret Service a un certo punto è stato costretto a cambiare tattica in presenza di Commander. "L'ordine è lasciare più spazio al cane", si legge in uno dei documenti interni. Un ... giornaletrentino