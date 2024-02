Come nasce un libro di racconti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Undiva intesouna collana di perline. Non occorre avercelo tutto in testa,capita con un romanzo, ma è fondamentale possederne il filo. “Gotico rosa” (La nave di Teseo) non fa eccezione a questa regola: per una decina d’anni ho infilato le perline nello stesso filo finché non ho completato la collana. “Deliquio veneziano” è stato evocato da una canzone. Nell’estate del 2022 me ne stavo con le cuffie nelle orecchie quando è rintoccata la chitarra di David Gilmour per la cupa introduzione di Sorrow. Quelle prime note hanno sortito in me un incantesimo. Erase la canzone mi stesse suggerendo l’attacco di un racconto ambientato a Venezia. Divenne una specie di droga. Passavo le giornate con Sorrow in loop, anche perché sapevo che quella canzone dei Pink Floyd mi serviva per ...