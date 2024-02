Come funziona il modello 730 precompilato? Novità per pensionati e dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fisco e tasse,importante per i contribuenti quest’anno in materia di 730 (e non solo) e in particolare per il. Vediamo tutte le principali modifiche introdotte dalla riforma fiscale. Lenel730 2024 per la dichiarazione dei redditi – (ilcorrieredellacitta.com)Prima la certificazione unica, poi il pacchetto diintrodotte per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, con la riduzione, tra le altre, delle aliquote passate da quattro a tre, quindi la ‘riforma’ del cosiddetto trattamento integrativo (ex bonus Renzi). Tante lequest’anno in materia di tasse, bonus e dichiarativi. Ma c’è dell’altro. Sì perché le recenti variazioni in materia di fiscalità hanno portato alla modifica anche della modulistica ...