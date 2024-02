"Colpita dal suo silenzio". Meloni affonda Schlein sugli insulti di De Luca

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "L'Italia è il governo più stabile in Europa", rivendica. Poi il passaggio sul premierato e la strigliata alle opposizioni: "Sinistra in difficoltà cerca sempre soccorso esterno"

