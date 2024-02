Codice della strada | ridotti gli aumenti delle multe per il cellulare alle guida E auto più potenti per i neopatentati

Il nuovo codice della strada, patente sospesa fino a 15 giorni per chi usa il cellulare alla guida

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ipotrannorepiùe arriva anche la riduzione dei previstiper chi usa ilalla. Sono le novità introdotte da due emendamenti alla riforma delapprovati in Commissione Trasporti alla Camera. Mentre il ministro Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro glivelox, studiando un decreto per eliminarli sulle strade con limite a 50km/h, dal Parlamento arrivano altre novità in tema di sicurezzale. Il nuovo, sulla sciapolemiche dell’incidente mortale causato dallo ...

