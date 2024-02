Claudio Lippi sullo speciale su Maurizio Costanzo | «Non sono stato invitato» Lopez gli dà manforte | «Ero convinto di trovarti Pensavo di trovarmi in una situazione un pochino più intima»

Claudio Lippi sullo speciale su Maurizio Costanzo: «Non sono stato invitato». Lopez gli dà manforte: «Ero conv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) MassimoNon c’è soltanto lo scontro sulla ‘paternità’ del Cangurotto a ‘turbare’ l’aria serena attorno a Dedicato a…, andato in onda su Canale 5 lo scorso martedì. Nelle scorse oreè intervenuto sui social puntualizzando di non essereallocondotto da Fabio Fazio con Maria De Fi, nonostante i tanti anni passati al fianco di(di recente invece si è espresso criticamente contro Fabio Fazio). Una ‘querelle’ dove si è facilmente inserito Massimo, che ha espresso il proprio dissenso su come èimpolo. Queste le parole di...

Tanti i colleghi e amici protagonisti di Dedicato…a Maurizio Costanzo, lo speciale andato in onda su Canale 5 per omaggiare il giornalista e conduttore ... (dilei)

"Ti sarai reso conto che io non c'ero e ritengo doveroso spiegarti perché": Claudio Lippi lo ha scritto in una lettera social rivolta a Maurizio Costanzo, ... (liberoquotidiano)

Claudio Lippi accusa Fabio Fazio: "Non sono stato invitato", un caso a Mediaset: Come è nato il Cangurotto di Buona Domenica Le versioni di Massimo Lopez e dell’autore Alberto Tovaglia ... informazione

Claudio Lippi, frecciata la veleno contro Maria De Filippi e Fabio Fazio per non essere stato invitato alla serata dedicata a Maurizio Costanzo: In un affettuoso ricordo rivolto a Maurizio Costanzo, Claudio Lippi espone la sua amarezza per non essere stato invitato alla serata commemorativa organizzata da Fabio Fazio e Maria De Filippi, un ... baritalianews

Massimo Lopez dopo la serata per Costanzo: “La immaginavo più intima, ho un po’ l’amaro in bocca”: In queste ore, ha replicato a Claudio Lippi, che su Facebook ha spiegato di non essere stato invitato. Massimo Lopez commenta la serata in onore di Maurizio Costanzo Massimo Lopez ha manifestato la ... fanpage