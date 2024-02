Cittadinanza negata a donna marocchina, il sindaco di Pontoglio: “Gli stranieri del paese sono con me”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 –italianaa una, ildiAlessandro Pozzi si difende e chiama “in suo aiuto” gliresidenti in. Il primo cittadino delai confini con la Bergamasca, balzato agli onori della cronaca dopo non aver concesso laitaliana a unain Italia da 21 anni, è tornato sulla vicenda con un intervento a Radio Libertà. Pozzi, esponente della Lega, a giustificare la sua scelta aveva sostenuto che la signora non fosse capace di comprendere l’elementare frase “come ti chiami”. Le dichiarazioni "C'è la volontà da parte di qualcuno di fare polemica – ha ...