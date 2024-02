Circumvesuviana | problemi alla linea elettrica | bus invece dei treni tra Torre Annunziata e Pompei Scavi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024): stopcircolazione lungo una tratta della. Inizia male la giornata per i pendolari e i viaggiatori che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav per i loro spostamenti. Da ciò che comunica l’Ente Autonomo Volturno “dalle ore 6:25, causa cadutaaerea, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta traSantuario”. Per venire incontro alle esigenze degli utenti, è stato disposto servizio sostitutivo con autobus a cura della ditta “Romano bus” sulla tratta interrotta. Gli orari del servizio sostitutivo sono presenti sul sito www.eavsrl.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.