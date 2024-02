Circe | Arianna | Medea | quando il mito è donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ghedini La biografia è un genere letterario che è sempre andato di moda, a partire dall’ellenismo,oggetto dell’attenzione degli scrittori erano non solo personaggi illustri e divinità ma anche protagonisti della grande tradizione epica e mitica. Con l’età romana si ha una vera e propria codifica del genere letterario: accanto ad opere come le Vite Parallele di Plutarco o le biografie dei Cesari, gli scrittori si dilettavano di narrare le vicende dei grandi condottieri, come Alessandro Magno e Achille, le cui imprese attraversarono l’immaginario medievale, arricchendosi via via di episodi fantastici. Le fonti a disposizione per ricostruire la vita dei grandi dell’antichità sono per lo più letterarie: l’epica, che da Omero in poi ha creato caratteri indimenticabili, la poesia e la tragedia, preziose perché narrano gli episodi salienti della vita dei ...