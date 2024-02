Cinque esperienze che sarebbero piaciute alla protagonista di Poor Things

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una donna, ripresa di spalle, si getta nel vuoto. Muore e poi rinasce. Inizia così “”, in Italia “Povere Creature!”, il film di Yorgos Lanthimos che dopo aver vinto il Leone d’oro a Venezia e benBafta, sembra essere sempre più vicino all’Oscar. Il vuoto in cui si lancia la donna nella prima scena della pellicola è l’ignoto dal quale sono attratte le persone curiose, quelle che non si accontentano di quello che hanno già, ma cercano sempre nuove. Il senso della scoperta domina infatti questo racconto per immagini tratto dal romanzo omonimo dello scrittore di fantascienza scozzese Alasdair Gray, partorito dmente del suo creatore tra guizzi di genio, battute sagaci e una voglia di esplorare che aleggia dall’iniziofine. Attraverso un’estetica ...