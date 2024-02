Cinema | le uscite del weekend 23-25 febbraio | arriva “Volare” di Margherita Buy

Film in uscita al cinema, i migliori 30+ titoli di Febbraio 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fioccano diverse novità alneldal 23 al 25, tra le quali spicca, esordio alla regia diBuy. Presentato alla 18° Festa deldi Roma, il film vede l’interprete nostrana per la prima volta nella duplice veste di attrice e regista. Di seguito, tutte le altre novità disponibili in sala. Ildal 23 al 25regalerà diverse novità alper il pubblico, tra le quali spiccadiBuy. Il nasce come una produzione Kavac Film, Maremosso, IBC Movie, Tenderstories con Rai, in collaborazione con ITA Airways ed è prodotto da Marco Bellocchio, Beppe Caschetto, Simone Gattoni e da Ada Bonvini, Luca Lucini, Lorenzo ...

16 millimetri alla rivoluzione, dal 26 al 28 febbraio al cinema: 35 anni fa il Partito Comunista Italiano decideva di mutare il proprio nome. Ha ancora senso oggi dirsi comunisti mymovies

Beetlejuice 2, Jenna Ortega ha svelato il suo ruolo nel film di Tim Burton: Intervistata da Vanity Fair, Jenna Ortega ha parlato del suo personaggio Astrid, la figlia della Lydia Deetz di Winona Ryder. L’attrice si è espressa anche sul regista: “È una delle persone più divert ... tg24.sky

Ballerina, il prequel di John Wick con protagonista Ana de Armas è stato rimandato al 2025: Ballerina, l'atteso prequel e spin-off della saga action di John Wick con Keanu Reeves, non arriverà nei cinema come previsto, per l'estate del 2024. Ma la sua uscita, come svelato da The Hollywood ... comingsoon