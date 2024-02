Cina-Spagna | aziende collaborano per potenziare mobilita’ aerea urbana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Guangzhou, 22 feb – (Xinhua) – EHang, azienda cinese leader di piattaforme tecnologiche per veicoli aerei autonomi, ieri ha annunciato di aver stretto un’alleanza strategica con Telefo’nica Tech per collaborare all’attuazione di soluzioni intelligenti per la(UAM) in Europa e America Latina. Telefo’nica Tech e’ una filiale di Telefo’nica, multinazionale spagnola delle telecomunicazioni con sede a Madrid e uno dei maggiori operatori telefonici e fornitori di rete mobile al mondo. Le dueuniranno le forze per attuare casi d’uso che comprendono la, la gestione delle citta’ intelligenti e le soluzioni per i media aerei nel trasporto passeggeri, nella logistica, nei servizi di consegna in ambito medico e nella risposta alle emergenze in ...