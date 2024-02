Covid – Il Dott. Mariano Amici : “Imbarazzo per Rezza e Magrini a ‘Report’ : chi ha deciso le vaccinazioni?” - “Ad ascoltare le dichiarazioni di Giovanni Rezza e Nicola Magrini , pronunciate domenica sera in tv, sembra quasi che la campagna di vaccinazione anti- Covid sia nata per ... ()

Cina: razzo vettore per Queqiao-2 arriva al sito di lancio: Il razzo ha effettuato il suo primo volo nel 2020, colmando la lacuna nelle capacita’ di lancio della Cina per inviare carichi utili da 3 a 5 tonnellate nell’orbita sincrona del Sole. Secondo la CNSA, ... romadailynews

Cina: hub di aviazione guida sviluppo coordinato Pechino-Tianjin-Hebei: Pechino, 21 feb - (Xinhua) - Lo sviluppo coordinato di Pechino e della municipalita' di Tianjin e della provincia dello Hebei, limitrofe, e' ora in pieno ... romadailynews

Mondiali, Pilato fa poker di medaglie nei 50 rana: bronzo: La pugliese a podio nei 50 rana: "Ora lavoro per Parigi". La toscana a sorpresa è terza in finale dei 400 misti. Poi gioia pure per Lamberti, Martinenghi, Sansone e Miressi. È record di medaglie per g ... gazzetta