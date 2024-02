Cina | avvia costruzione seconda fase di progetto energia nucleare Zhangzhou

Cina, aumenta la produzione di carbone

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pechino, 22 feb – (Xinhua) – Laha iniziato ladelladeldidiutilizzando reattori Hualong One di terza generazione sviluppati a livello nazionale, nella citta’ di, nella provincia orientale cinese del Fujian. Secondo la China National Nuclear Corporation (CNNC), le prime quattro unita’ Hualong One sono state completate e messe in funzione. Ilprevede sei unita’ di, ciascuna con una capacita’ di produzione didi un milione di chilowatt. I reattori Hualong One sono stati progettati da due colossi dell’...

Pechino, 19 feb – (Xinhua) – La Cina ha avvia to un censimento per fare un bilancio di produzione, archiviazione, circolazione, commercio, utilizzo e sicurezza ... (romadailynews)

Boom di centrali a carbone in Cina: in 2 anni autorizzati 218 GW: Dal 2022, sono state autorizzate centrali a carbone in Cina per 218 GW, abbastanza per coprire la domanda energetica dell’intero Brasile. rinnovabili

Dalla Cina ci disorientano con le fake news e avanzano con le auto elettriche: Tanto per cambiare, sono gli USA ad aver avviato questo nuovo ciclo con i dazi nel 2017 ... In questo senso, non mi sembra un caso che i capitali esteri entrati in Cina negli ultimi due anni siano ... rainews

La Cina punta sulla crescita economica di qualità: La Cina ha inaugurato il 2024 concentrandosi sulla crescita economica ... Non è un caso che tutte le province cinesi abbiano avviato una serie di misure volte a promuovere l’innovazione, l'avanzamento ... ilgiornale