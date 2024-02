Cina | apre nuovo ciclo di cooperazione internazionale per conservare panda giganti

Apre a Venezia la galleria cinese Capsule Shanghai

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pechino, 22 feb – (Xinhua) – La China Wildlife Conservation Association ha siglato accordi con il Madrid Zoo Acquarium, in Spagna, e con la San Diego Zoo Wildlife Alliance, negli Stati Uniti, per lain materia di conservazione dei, nell’ambito degli sforzi per aumentare la protezione della specie a livello globale. Attualmente, l’associazione si sta consultando anche con un altro zoo statunitense e con uno zoo austriaco su tale, ha dichiarato l’associazione. Spagna, Stati Uniti e Austria sono stati tra i primi Paesi a portare avanti unacon laper la conservazione di questa specie. Grazie agli sforzi congiunti dei loro gruppi di ricerca, lae questi ...

Nave si schianta contro il ponte di Guangzhou in Cina e fa cadere in acqua 5 auto e un bus: almeno 2 morti: Tragico incidente in Cina, dove nella mattinata di giovedì 22 febbraio una nave si è schiantata contro un ponte nella città portuale di Guangzhou (conosciuta anche come Canton), a nord-ovest di Hong ... notizie.virgilio

La chiatta urta e apre uno squarcio in un ponte in Cina: le auto cadono nel fiume, due morti: Due persone sono morte e tre risultano disperse in Cina dopo che una chiatta, scontrandosi con un ponte sul delta del fiume Pearl vicino a Guangzhou, ha fatto precipitare in acqua diversi veicoli. Sec ... video.corriere