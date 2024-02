’Ciclismo in 4 4’ Il libro di Cidale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ci sono attinenze tra il ciclismo e la musica ? Lo scopriremo con ilscritto da Mariopresentato domani pomeriggio, venerdì, a Santo Stefano Magra nel consueto appuntamento culturale di presentazione di autori nella rassegna ’Non ci resta che piangere’ organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune santostefanese in collaborazione con lo staff della biblioteca civica Cesare Arzelà. Alle 18 alla sala polivalente del centro sociale Ruffini in via Vecchia del Piano di fianco allla tensostruttura verrà presentato ildi Mariodal titoloin 4/4. Il tempo della musica confrontato con quello della pedalata, quattro movimenti che caratterizzano un brano di rock e blues ma anche una corsa in bicicletta. Nasce così un monologo teatrale che si svolge in quattro letture: la ...