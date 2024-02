Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che fa il 3 marzo | Fabio Fazio conferma la notizia

Crisi nera tra Chiara Ferragni e Fedez. A scuotere tutti, dopo diversi segnali lasciati nelle ultime settimane, è stato lo scoop di Dagospia, che ha raccontato come il rapper sia andato via di casa. E ora l'

Chiara Ferragni su Instagram : “L’importante è non mollare” - le frasi nelle stories e la reazione dopo lo scoop - Poco prima della notizia della fine della storia tra Chiara Ferragni e Fedez, l'imprenditrice digitale aveva lasciato alcuni indizi sul momento difficile che stava ... (fanpage)

Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati : “Lui andato via di casa domenica” - Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati e il rapper sarebbe andato via di casa domenica scorsa. L’indiscrezione, che il Corriere può confermare, è del sito ... (biccy)

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Lui non tornerebbe a casa da giorni - Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero detti addio, stando alle ultime indiscrezioni: il rapper avrebbe lasciato la casa milanese domenica ma al momento manca la conferma ... (movieplayer)

Rottura ufficiale tra i Ferragnez Cosa succede a Chiara e Fedez: La rottura dei Ferragnez Sembra che la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sia (quasi) ufficiale grazie alle indiscrezioni di Dagospia. (getty images) Le indiscrezioni di una testata di gossip ... alfemminile

Trudi scarica la Ferragni: «Estranei alla beneficenza». E minaccia di fare causa per il danni reputazionali: La documentazione, «relativamente agli accordi per la produzione della bambola Chiara Ferragni, che la precedente gestione ha realizzato nel 2018 per conto della società Tbs ... ilmessaggero

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, dalla lite a Sanremo al pandoro-gate e la fuga a Miami: un anno di crisi e i motivi della rottura: Fedez e Chiara Ferragni «si sono lasciati». Lo scoop, lanciato da Dagospia, chiuderebbe così una crisi lunga (almeno) un anno. Il rapper avrebbe già lasciato l'attico nel quale si sono recentemente ... corriereadriatico