Chiara Ferragni rompe il silenzio | domenica andrà in tv da Fabio Fazio

ovvero che Lucarelli sarebbe riuscita a trasformare Chiara ovvero che Lucarelli sarebbe riuscita a trasformare Chiara Ferragni in Articoli più letti Il principe William rompe il protocollo: "

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel mattino di oggi Dagospia ha sganciato la bomba di gossip dell’anno: è rottura trae Fedez. Secondo il giornale online diretto da Roberto D’Agostino, il rapper avrebbe lasciato la casa di famiglia la scorsa. “Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”, scrive Dagospia. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”. La notizia è stata in seguito ...