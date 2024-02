Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che fa il 3 marzo, Fabio Fazio conferma la notizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Altro colpaccio didella prossima puntata di ‘Cheche fa’, in onda domenica 3 marzo sul Nove, sarà niente di meno che. A dare per primo la notizia è stato Vanity Fair, seguito a ruota proprio dalla trasmissione condotta dacon un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.Leggi anche: Fedez esi sono lasciati e lei posta un video su TikTok: “Piena di tutte le sfighe” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CheChe Fa (@chechefa) L’ospitata delladanon poteva arrivare in un momento più adatto visto che, proprio poche ore ...

Trudi spa ha ribadito la propria posizione in merito al Caso Chiara Ferragni . L'ad Dario Bertè ha dichiara to che l'azienda "ha dimostrato la totale estranei tà ... (fanpage)

Da Sanremo a Balocco: così i Ferragnez non hanno retto alla lunga crisi: Fedez sembra essere tornato a casa dei genitori dopo la rottura con Chiara Ferragni. Da domenica, infatti, il rapper non dormirebbe più nel superattico, per altro di proprietà della moglie, in cui la ... ilgiornale

Ferragnez separati, il matrimonio è finito: «Lui è andato via di casa». Gli uffici stampa: «No comment». Lei da Fazio il 3 marzo: Matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez Il rapper se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Questo è accaduto domenica scorsa. L'indiscrezione arriva da Dagospia. ilmessaggero

Caso Ferragni, perquisizioni anche a Corato dopo la vicenda del pandoro: Le Fiamme Gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno acquisito elementi utili alle indagini in corso sulle collaborazioni della nota influencer Chiara Ferragni con alcune ... quotidianodipuglia