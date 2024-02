Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” | l’annuncio dopo le voci sulla rottura con Fedez

Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che fa il 3 marzo, Fabio Fazio conferma la notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Domenica 25 febbraio gli ospiti di Cheche fa saranno: Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors”, annunciasui social confermando poi i rumors delle ultime ore: “sarà nostradomenica 3 marzo”. Un nuovo colpaccio per la trasmissione in onda su Nove,le ospitate, tra gli altri, di Papa Francesco e Beppe Grillo. Una comunicazione che arriva pochela notizia resa nota da Dagospia e confermata dal Corriere della Sera: la fine dell’amore tra l’imprenditrice digitale e. “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato e non è più tornato“, ha spiegato il sito diretto da Roberto D’Agostino. La coppia al momento non fornisce conferme o ...