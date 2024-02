Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ domenica 3 marzo

Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che fa il 3 marzo, Fabio Fazio conferma la notizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'influencer sotto i riflettori per una presunta rottura con Fedez, torna in tv dopo essere stata travolta dai guai giudiziari per il caso pandoro Baloccosaràdia 'Cheche fa' sul Nove. Ad annunciarlo in una storia di Instagram è stato lo stesso conduttore confermando