Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ domenica 3 marzo

Chiara Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che fa il 3 marzo, Fabio Fazio conferma la notizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –saràdia 'Cheche fa' sul Nove. Ad annunciarlo in una storia di Instagram è stato lo stesso conduttore confermando i rumors sull'intervista all'influencer in queste ora nuovamente sotto i riflettori per la notizia di una presunta rottura con il marito Fedez lanciata dal sito Dagospia, secondo il quale il rapper se ne sarebbe andato da casa. L'imprenditrice dopo essere stata travolta dalle accuse di falsa beneficenza per il caso pandoro Balocco 'Pink Christmas' e indagata per truffa aggravata (anche per l'analogo caso delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e della bambola Trudy), si era tenuta a distanza dai riflettori. Ma evidentemente ora è pronta ...