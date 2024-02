Chiara Ferragni grande assente alla Fashion Week di Milano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Niente impegni pubblici per, che è tra i grandi assenti della nuovadiL'articolo proviene da Novella 2000.

Valentina Ferragni lancia il trend del mascara borgogna per uno sguardo magnetico: La Milano Fashion Week sta entrando nel vivo e come sempre, questo evento è una tappa fissa nel calendario di Valentina Ferragni. In passato l'imprenditrice ha preso parte alle sfilate con sua sorella ... fanpage

Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio finito. «Lui è andato via di casa», le ultime indiscrezioni e gli indizi: La Ferragni ha pubblicato di recente una foto senza fede sui social. Mostra solo la sua mano con i tatuaggi. Inoltre l'influencer ha eliminato anche l'immagine del profilo Instagram nella quale era ... ilmessaggero

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, Dagospia: il rapper è andato via di casa: Sembra essere davvero finita tra Fedez e Chiara Ferragni. La coppia infatti si sarebbe lasciata ed il rapper sarebbe andato via di casa. serial.everyeye