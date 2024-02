Chiara Ferragni e Fedez | storia al capolinea | “Lui domenica scorsa se ne è andato di casa e non è più tornato”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fine dellad’amore trae Federico Lucia, in arte? Stando alle ultimissime indiscrezioni che stanno circolando sembrerebbe propri così. Da giorni ormai non si parlava d’altro di una presunta crisi tra l’influencer e il rapper; i due infatti come sempre molto attivi sui social per un periodo non si sono mostrati più insieme. A volte facevano anche fatica a pubblicareanche individuali e così i primi rumor. Poi però sembrava esseretutto al proprio posto e la coppia aveva pubblicato una foto in cui si mostravano distesi sul divano insieme ai due figli Leone e Vittoria. Foto che sembrava confermare una ritrovata armonia di coppia; gossip dunque che sembrava essere spazzato via anche dalla complicità che i due hanno mostrato sui social durante la ...