Chiara Ferragni e Fedez | si sono realmente separati?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Emergono notizie dal mondo dello spettacolo: il famoso sito di gossip Dagospia, di Roberto D’Agostino, rivela che, si. A quanto pare, la situazione si sarebbe incrinata già dal Sanremo dell’anno scorso e con l’aggravarsi di problemi giudiziari, le coseprecipitate. La fine di Ferragnez Dagospia, ha riportato la notizia chehanno deciso di porre fine al loro matrimonio. Secondo la fonte, il rapper domenica scorsa avrebbe abbandonato la casa coniugale e non sarebbe più tornato. Dalla partecipazione dial Festival di Sanremo dell’anno precedente, sembrerebbe che le relazioni tra i due si fossero deteriorate. Nonostante il marito fosse malato, la ...

