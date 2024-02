Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Per Dagospia l’epoca Ferragnez è finita

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa

Il momento tanto atteso è arrivato: Chiara Ferragni concederà la sua prima intervista in tv, dopo lo scandalo del Balocco Gate e la notizia, lanciata da Dagospia, sulla ... (donnapop)

Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa: Neanche il tempo di far sedimentare l’indiscrezione sulla loro separazione, lanciata da Dagospia, che Fabio Fazio annuncia via social la presenza di Chiara Ferragni nella puntata di Che Tempo che Fa ... tvblog

Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez Secondo Dagospia lui la accusa di aver subito un danno d'immagine per via del "caso Balocco": L'aria di crisi sembra aleggiare tra Chiara Ferragni e Fedez. Le voci di una possibile separazione hanno raggiunto il culmine ... ilvescovado

Chiara Ferragni grande assente alle sfilate della fashion week di Milano: Chiara Ferragni è la grande assente di questa fashion week di Milano dedicata alle collezioni femminili per il prossimo autunno/inverno, che si è aperta il 20 febbraio scorso. Mentre Dagospia diffonde ... adnkronos