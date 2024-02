“Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati | lui se n’è andato di casa”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Secondo quanto riportato dal sito ‘Dagospia’ pare che trasia finita: l’indiscrezione non lascia dubbi Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena (per quanto riguarda il gossip) allora poco ci manca. Fatto sta, però, che negli ultimi minuti non si sta parlando d’altro. A quanto pare trasarebbe finita. Almeno questo è quello che ha ribadito il noto sito ‘Dagospia‘. Il rapporto tra i due sarebbero terminato nella peggiore maniera possibile. Motivo? E’ finita tra? (Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riferito dal sito pare che da domenica scorsa il rapper non sia più ritornato adopo averla lasciata quello stesso giorno. ...