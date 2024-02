Chiara Ferragni e Fedez | dall’attico a CityLife alla villa sul lago di Como ecco che cosa potrebbe accadere al patrimonio in caso di separazione

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Che ne sarà della lussuosa dimora milanese diqualora le voci di rottura diffuse da Dagospia si rivelassero definitive e si arrivasse a unatra i due? E quale destino perMatilda suldi? Sul– incluso quello immobiliare – si stanno interrogando in molti da quando il sito di Roberto D’Agostino ha accostato l’espressione “game over”relazione tra l’influencer e il rapper. Per quel che riguarda l’attico a, il Corriere della Sera scrive che al momento vi resterà l’imprenditrice digitale che dunque “conserverà il tetto coniugale”. Quello stesso tetto da cui il cantante sarebbe andato via domenica. Prima del trasferimento i Ferragnez vivevano in un ...