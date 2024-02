Chiara Ferragni da Fazio! Quando ci sarà l’intervista a Che Tempo Che Fa

Chiara Ferragni, dopo l’addio con Fedez ecco l’intervista in tv: domenica sarà da Fabio Fazio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La notizia della separazione tra l’influencere il cantante Fedez si è diffusa rapidamente. Nel marasma di voci e speculazioni, è emerso cheha deciso di apparire in televisione per esporre la sua versione dei fatti. L’ospitata televisiva è prevista nel format ‘CheChe Fa‘, condotto da Fabio Fazio. La separazione die Fedez La notizia della separazione die Fedez ha colpito il pubblico a grande velocità durante la mattina del 22 febbraio. Secondo le informazioni diffuse, Fedez avrebbe lasciato l’abitazione comune e non sarebbe più ritornato. Sia Il Corriere della Sera che Vanity Fair hanno confermato i fatti sulla base delle loro fonti. Succede per la prima volta che l’influencer decide ...