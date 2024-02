Chiara Ferragni da Fazio | diffida del Codacons

Chiara Ferragni, Fabio Fazio travolto sui social: scatta la "santificazione"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Poche ore dopo la deflagrazione del gossip su una presunta crisi in casa Ferragnez, Fabioha annunciato sui propri canali social chesarà ospite di “Che Tempo che Fa” su Nove domenica 3 marzo. Un’intervista attesissima, nel corso della quale con tutta probabilità l’imprenditrice digitale (in questi mesi per di più al centro di una bufera giudiziaria causata da operazioni di beneficenza poco trasparenti) consegnerà al pubblico la propria versione dei fatti circa la rottura con Fedez, che al momento non è stata nè confermata nè smentita dai diretti interessati, ma alla quale ilsi oppone. L’associazione per la tutela dei diritti di utenti e consumatori ha nello specificoto Nove e Discovery Italia dall’ospitare...