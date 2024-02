Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

“Tra Chiara Ferragni e Fedez è finita. Lui è andato via di casa e non è più tornato”: lo…

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha scelto Fabio Fazio. La prima intervista, dopo il polverone e i guai giudiziari che l’hanno coinvolta, avverrà domenica 3 marzo nel “salotto amico” di CheChe Fa. Tra le rare apparizioni in tv passate dellafigura proprio un’ospitata da Fazio. Non solo, nelle scorse settimane non è sfuggita la “benevolenza” del conduttore e della Littizzetto nei confronti dell’imprenditrice multata per il caso Balocco. L’auspicio è che comunque possa far maggior luce su quanto accaduto e sulle altre operazioni commerciali legate alla beneficenza che sono state attenzionate nelle ultime settimane. L’occasione potrebbe essere propizia per parlare anche del rapporto con Fedez. La notizia dell’ospitata sul Nove arriva proprio nelle ore in cui Dagospia ha ...