Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa | colpaccio di Fabio Fazio e mossa gusta per lei Cosa racconterà l’influencer? Quando in Tv

Ferragni e Fedez, è crisi: lui lascia l’attico a Citylife, la foto dell’influencer senza fede al dito. E lei …

Nel corso degli anni, sembra che Chiara Ferragni abbia riservato una particolare predilezione per Fabio Fazio come conduttore dei suoi rari interventi televisivi. ... (tutto.tv)

Trudi spa ha ribadito la propria posizione in merito al Caso Chiara Ferragni . L'ad Dario Bertè ha dichiara to che l'azienda "ha dimostrato la totale estranei tà a ... (fanpage)

Ferragnez separati, il matrimonio è finito: «Lui è andato via di casa». Gli uffici stampa: «No comment». Lei da Fazio il 3 marzo: Matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez Il rapper se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Questo è accaduto domenica scorsa. L'indiscrezione arriva da Dagospia. La storia d’amore tra i ... ilmessaggero

Da Sanremo a Balocco: così i Ferragnez non hanno retto alla lunga crisi: Fedez sembra essere tornato a casa dei genitori dopo la rottura con Chiara Ferragni. Da domenica, infatti, il rapper non dormirebbe più nel superattico, per altro di proprietà della moglie, in cui la ... ilgiornale

Caso Ferragni, perquisizioni anche a Corato dopo la vicenda del pandoro: Le Fiamme Gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno acquisito elementi utili alle indagini in corso sulle collaborazioni della nota influencer Chiara Ferragni con alcune ... quotidianodipuglia