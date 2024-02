Chi è Veronica Ruggeri, uno dei volti simbolo de 'Le Iene'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tra gli inviati più noti e amati de ‘Lec’è sicuramente quello di. Nata a Borgotaro, in provincia di Parma, il 14 maggio 1991, si è diplomata al liceo scientifico. Inizialmente affascinata dalla carriera militare, ha poi deciso di iscriversi alla facoltà di Economia a Parma. Nel 2011 ha partecipato al concorso di Miss Italia per poi collaborare a Zerosette tv, una televisione locale della sua città. Nel 2012 ha presentato alcune serate con protagonisti inoti dei comici di Zelig. Successivamente, pochi mesi dopo, a partire dal 2013,è stata scelta come inviata de ‘Le. Un successo immediato che l’ha vista diventare uno dei simboli della trasmissione cult di Italia 1. Ha anche una grande attenzione per la dieta: ...